В квартире на Парфеновской внезапно умерла 2-летняя девочка

Полиция Петербурга проводит проверку после обнаружения трупа 2-летней девочки. Об этом стало известно Piter.TV.
Девочку без внешних признаков насильственной смерти нашли в квартире на Парфеновской улице. Труп направили в морг для установления точной причины смерти.
Семья, в которой проживал ребенок, полная, на учете в ОДН не состоит. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее мы писали, что в квартире на Асафьева обнаружили труп трехмесячной девочки.
Фото: Piter.TV
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