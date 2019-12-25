В квартире на Парфеновской внезапно умерла 2-летняя девочка

Обстоятельства случившегося выясняются.

Полиция Петербурга проводит проверку после обнаружения трупа 2-летней девочки. Об этом стало известно Piter.TV.

Девочку без внешних признаков насильственной смерти нашли в квартире на Парфеновской улице. Труп направили в морг для установления точной причины смерти.

Семья, в которой проживал ребенок, полная, на учете в ОДН не состоит. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что в квартире на Асафьева обнаружили труп трехмесячной девочки.

Фото: Piter.TV