В Выборге найдена могильная плита XIX века

Предположительно под ней был захоронен подполковник из дворянского рода.

Во время субботника на Певческом поле сотрудники АНО "Фаворит-Выборг" обнаружили 200-летнюю могильную плиту. Об этом сообщил Vyborg.TV.

Находку невозможно было достать вручную, поэтому пришлось разгрести завал с помощью эскалатора. На граните отчетливо видна цифра "1820" - другие надписи разобрать трудно.

По словам директора АНО "Фаворит Выборг" Дмитрия Семенова, плита стояла на могиле подполковника выборгского гарнизона. Возможно, военнослужащий принадлежал к дворянскому роду Липуновых. В ближайшее время планируется транспортировать ее в Выборсгкий замок: там происхождение находки попытаются определить специалисты, а затем вернут памятник на законное место.

Кроме того, неподалеку была найдена надгробная плита финской женщины, датируемая 1856 годом, и две запчасти от бывшего Выборгского вокзала.

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Фото: Vyborg.TV