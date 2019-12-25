На острове Клест стартовали поисковые работы

Военнослужащие проведут саперную разведку и выдвинутся на поиски братских могил.

Служащие ЗВО и поисковые отряды приступили к исследованию острова Клет в Выборгском заливе. Об этом сообщил "МИР 24".

Для обеспечения безопасности, на территории будет проведена предварительная саперная разведка. Затем пройдёт поиск останков советских солдат и затонувших катеров.

Отметим, что в годы Финской войны остров стал местом стратегических сражений: здесь располагался опорный пункт противника. За март 1940 года на территории Клета погибли примерно 300 советских солдат. Позже, в годы Великой Отечественной войны, остров заняла стрелковая дивизия.

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ