В Выборге наградили победителей конкурса «Звезда культуры»

11 декабря в районной администрации чествовали выборгских победителей и участников Ленинградского областного ежегодного конкурса профессионального мастерства "Звезда культуры-2020".

Губернатор региона Александр Дрозденко и председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин поздравили представителей культуры Ленинградской области по видеосвязи.

Конкурс становится все масштабнее, в нем появились новые номинации, все больше учреждений культуры ежегодно принимают в нем участие. Считаю, что все проекты, которые были представлены, заслуживают победы, и все - победители, потому что в такой сложной конкурентной борьбе проявили себя,

- отметил Александр Дрозденко.