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В Выборге наградили победителей конкурса «Звезда культуры»
Сегодня, 16:23
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Veskathy

В Выборге наградили победителей конкурса «Звезда культуры»

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Награды вручил глава администрации МО «Выборгский район» Ильдар Гилязов.

11 декабря в районной администрации чествовали выборгских победителей и участников Ленинградского областного ежегодного конкурса профессионального мастерства "Звезда культуры-2020".

Губернатор региона Александр Дрозденко и председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин поздравили представителей культуры Ленинградской области по видеосвязи. 

Конкурс становится все масштабнее, в нем появились новые номинации, все больше учреждений культуры ежегодно принимают в нем участие. Считаю, что все проекты, которые были представлены, заслуживают победы, и все - победители, потому что в такой сложной конкурентной борьбе проявили себя,

- отметил Александр Дрозденко. 

Награды выборгским "звездам культуры" вручил глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге подвели итоги кинофестиваля "Окно в Европу".

Фото: Piter. TV

Теги: выборг, звезда культуры
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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