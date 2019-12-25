В Выборге наградили победителей конкурса «Звезда культуры»

11 декабря в районной администрации чествовали выборгских победителей и участников Ленинградского областного ежегодного конкурса профессионального мастерства "Звезда культуры-2020".
Губернатор региона Александр Дрозденко и председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин поздравили представителей культуры Ленинградской области по видеосвязи.
Конкурс становится все масштабнее, в нем появились новые номинации, все больше учреждений культуры ежегодно принимают в нем участие. Считаю, что все проекты, которые были представлены, заслуживают победы, и все - победители, потому что в такой сложной конкурентной борьбе проявили себя,
- отметил Александр Дрозденко.
Награды выборгским "звездам культуры" вручил глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов.
Ранее мы сообщили о том, что в Выборге подвели итоги кинофестиваля "Окно в Европу".
Фото: Piter. TV
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