В Выборге подвели итоги кинофестиваля «Окно в Европу»

Отсутствие зрителей в залах не помешало собрать богатую конкурсную программу.

13 декабря в Выборге завершился кинофестиваль "Окно в Европу". В рамках конкурсной программы состоялись 11 премьер игрового кино, участвовали 14 работ неигрового кино и 33 анимационных короткометражки. На пресс-брифинге члены жюри рассказали свои впечатления о конкурсной программе.

Как отметил председатель жюри анимационной программы Святослав Ушаков, конкурсные работы нынешнего года работы будут интересны и детям, и взрослым. В работах сочетались творческий, новаторский подход и особенности детского кино.

По мнению председателя жюри неигрового кино Марии Серковой, программа была достойной, но в фильмах не было выхода за определенные рамки и нового киноязыка. Прослеживается тенденция на увеличение хронометража документального кино. В следствие чего фильм теряет свой потенциал. Также члены жюри заметили и то, что во многих фильмах музыка ставится на первое место. А в документальном кино именно видеоряд должен выходить на первый план.

Что касается игрового кино, то в программе присутствовало много фильмов о взаимоотношениях людей. Многие сценарии отталкиваются от реальности. По мнению председателя жюри игрового кино Николая Хомерики, были фильмы, которые проявляли изобретательность и в хорошем смысле нарушали общепринятые правила.

Главный приз в игровом кино достался фильму "Черный снег" Степана Бурнашева. В неигровом кино лучшим признан фильм Константина Селина "Верните мои руки". Лучшим анимационным фильмом стала работа Дмитрия Геллера "Хозяйка Медной горы".

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Фото: Piter.TV

