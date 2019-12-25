Выборгский театр «Святая крепость» получил помещение для административных нужд

В пользование театру перешло здание по адресу Каменный переулок, 5.

10 декабря у здания по адресу Каменный переулок, 5 состоялась рабочая встреча главы администрации Выборгского района Ильдара Гилязова, председателя КУМИГ районной администрации Сергея Колмака и руководителя театра драмы и кукол "Святая Крепость", почетного гражданина Выборгского района Юрия Лабецкого.

Ранее в районную администрацию поступило письмо от руководства ЛО ГБУК Театр драмы и кукол "Святая Крепость" с просьбой передачи учреждению в пользование помещение по адресу: г. Выборг, Каменный переулок, дом 5 для размещения в нем административной службы театра.

По словам Юрия Лабецкого, это позволило бы освободить площади, занятые сотрудниками, не имеющими непосредственного отношения к творческому процессу, и проводить на них занятия с воспитанниками детской театральной студии.

Сергей Колмак сообщил, что одноэтажное нежилое здание находится в муниципальной собственности и не относится к объектам культурного наследия. Ранее оно было в управлении МБУК "Дом музей Ленина в Выборге" и использовалось как библиотека. Сейчас здание уже не несет такую функцию, поэтому Ильдар Гилязов принял решение о передаче его театру.

Ильдар Гилязов отметил, что и дальше планирует оказывать поддержку театру.

Ранее мы сообщили о том, что на памятниках культуры Выборга появятся QR-коды.

Фото: администрация МО "Выборгский район"