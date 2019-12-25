В Выборге начинают действовать новые ограничения

Спортивные соревнования в области теперь ограничены по числу участников, а жители старше 65 лет должны уйти на самоизоляцию.

Губернатор Ленобласти подписал изменения в постановление, направленное на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Согласно документу, с 5 ноября запрещены спортивные и физкультурные мероприятия. Исключение - соревнования для видов спорта с численностью одной команды до 18 человек, при условии, что в помещении будет находиться не более 1 человека на 4 кв.м и в целом не более 36 участников соревнований.

Работающие граждане старше 65 лет должны перейти на дистанционный режим. Несовершеннолетним в возрасте до 14 лет - им запрещено посещать торговые и торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых.

В красной зоне плановая медицинская помощь в условиях стационара разрешена только пациентам с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка медпомощи может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровья, а также пациентам с травмами, острыми заболеваниями и обострением хронических заболеваний.

Ранее мы сообщили о том, что районная администрация контролирует ситуацию с коронавирусом.

Фото: администрация МО "Выборгский район"