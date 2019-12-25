Районная администрация контролирует ситуацию с коронавирусом

Регулярно проверяются торговые комплексы, транспорт, социальные объекты, проводятся разъяснительные беседы с жителями о необходимости соблюдения масочного режима.

Продолжаются мероприятия администрации Выборгского района по соблюдению противоэпидемиологических мер.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, в период с 1 октября до 5 ноября проверено 293 объекта, проведено 160 бесед о том, почему нужно соблюдать масочный режим.

Комитетом поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район" за указанный период проверено 45 объектов, расположенных в населенных пунктах Выборгского района. Проверки прошли с участием представителей администрации Ленинградской области, полиции, отдела Роспотребнадзора. Составлено 26 протоколов по фактам выявленных нарушений.

Ежедневно на территории Выборгского района проверяются парки, придомовые территории, торговые комплексы, организации, предприятия, транспорт. Сотрудниками УМВД России по Выборгскому району ЛО за период с 1 апреля по 5 ноября проверено 9772 человек.

За несоблюдение масочного режима и иных норм, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции граждане привлечены к административной ответственности.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге продолжают проводить санитарную обработку общественных мест.

Фото: Pixabay