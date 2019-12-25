В Выборге продолжают проводить санитарную обработку общественных мест

Специалисты дезинфицируют остановки, детские и спортивные площадки, входы в учреждения.

Специалисты ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных Выборгского района" продолжают дезинфицировать общественные территории Выборга и района. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, дезинфицируют остановки, детские и спортивные площадки, входы в учреждения и объекты торговли.

На этой неделе мероприятия будут проводиться согласно графику:

3 ноября – поселок Первомайское;

4 ноября – Выборг, микрорайоны Кировский, Промышленный и Кировские дачи;

5 ноября – Выборг, проспект Победы, территория стадиона "Авангард";

6 ноября – Выборг, территория старого города.



Отметим, что санобработка безопасна для людей и животных. Работы проводятся только при благоприятных погодных условиях.

Мероприятия по профилактике и предупреждению коронавирусной инфекции проходят в соответствии с поручением губернатора Ленинградской области и требованиями Роспотребнадзора.

Ранее мы сообщили о том, что в Каменногорске решают проблему отлова и содержания бездомных собак.

Фото: администрация МО "Выборгский район"