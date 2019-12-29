На территории муниципального образования изменилась система работы с неэксплуатируемым транспортом. Администрация Выборгского района совместно с ГИБДД начнет работу по установлению собственников автохлама и привлечению их к утилизации неиспользуемых автомобилей.

В Выборге начали уборку автомобильного хлама. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Теперь владельцы будут получать специальные предписания. Их начнут рассылать с 5 марта 2020 года всем автолюбителям, размещающим долгое время свои транспортные средства на парковках, дворовых территориях и других участках города. Владельцы должны будут убрать и хранить старые транспортные средства в специально отведенных местах.

У собственника будет две недели на исполнение требования. Затем транспортное средство отправят на специальную платную стоянку. Администрация Выборгского района заблаговременно обращается к жителям города с просьбой решить судьбу своего автомобиля.

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