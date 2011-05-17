В Выборге на командно-штабных учениях отработали условный очаг АЧС

Валерий Савинов отметил, что в 2020 году специалисты из ветеринарной области также принимали участие в борьбе с пандемией коронавируса. Так они обработали 100 тысяч квадратных метров площадей и более 1000 объектов.

При администрации МО "Выборгский район" прошло заседание противоэпизоотической комиссии и командно-штабные учения на тему: "Действия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций Ленобласти по предупреждению и ликвидации условного очага африканской чумы свиней на территории районов области". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На заседании присутствовали представители Управления ветеринарии Ленобласти, Станции по борьбе с болезнями животных Выборгского района, территориального отдела в Выборгском районе УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, МЧС и УМВД России по Выборгскому району и др.

Эпизоотическая ситуация в Выборгском районе находится под контролем и, благодаря слаженной работе, благополучна. Валерий Савинов, первый замглавы администрации МО "Выборгский район"

Валерий Савинов отметил, что в 2020 году специалисты из ветеринарной области также принимали участие в борьбе с пандемией коронавируса. Так они обработали 100 тысяч квадратных метров площадей и более 1000 объектов.

В рамках командно-штабных учений и.о. начальника ГБУ ЛО "СББЖ Выборгского района" Александром Русских была представлена легенда, согласно которой при плановом осмотре центрального рынка был обнаружен очаг заражения африканской чумой свиней. Участники учений локализовали и ликвидировали условный очаг АЧС в максимально короткие сроки.

Представитель Управления ветеринарии Ленобласти, курирующий ветслужбу Выборгского района Сергей Герасимов отметил хорошую подготовку специалистов во время проведения учений.

Как отметила руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко, в настоящее время в Выборгском районе возникновения очагов АЧС не выявлено.

Ранее в Выборге состоялось заседание координационного совета по туризму.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО