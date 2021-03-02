В Выборге состоялось заседание координационного совета по туризму

С приветственным словом к собравшимся обратился председатель координационного совета, первый замглавы районной администрации Валерий Савинов.

В Выборге состоялось очередное заседание координационного совета по въездному и выездному туризму. Участниками мероприятия стали представители районной администрации, городских турфирм, инфо-центров, гостиниц, объектов общественного питания и др. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

С приветственным словом к собравшимся обратился председатель координационного совета, первый замглавы районной администрации Валерий Савинов.

Туристическую отрасль необходимо развивать не только в Выборге, но также в городских и сельских поселениях Выборгского района. Валерий Савинов, первый замглавы районной администрации

Среди всего прочего на заседании рассмотрели идею создания памятника туристу на территории Выборга. Пока что не известно, как он будет выглядеть. Идеи в том числе ждут от местных жителей.

На заседании с докладом выступила руководитель выборгского филиала Информационно-туристского центра Ленобласти Инна Климова. По ее мнению, для формирования туристической привлекательности Выборга, необходимо создать "карту гостя". В ней должны быть представлены скидки на размещение, питание, сувениры, мастер-классы и прочее. Также Ирина Климова озвучила идею создания "единого билета" для экскурсионных посещений знаковых достопримечательностей, а также меню доступных активностей.

Предприниматель Александр Нисторович обратил внимание участников на важность создания единого туристического информационного портала, продвижения агротуризма, разработки экотроп.

На заседании представили проекты "Календаря событий" Выборга и Выборгского района на 2021 год. Начальник отдела культуры Галина Цветкова рассказала о культурных мероприятиях, которые также могут войти в событийный календарь и привлечь внимание туристов.

Более 38 тысяч тонн молока и 4 тысячи тонн овощей: в Выборге подвели итоги АПК за 2020 год.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Видео: МГ "Наш город"