Глава Россельхознадзора рассказал о противодействии распространению инфекционных заболеваний животных в России

Сергей Данкверт провел встречу с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. рассказал руководителю российского правительства Михаилу Мишустину на рабочей встрече о противодействии распространению инфекционных заболеваний животных на территории страны. Специалист заметил, что обстановка с распространением африканской чумы свиней и птичьего гриппа в России складывается значительно лучше, чем в европейских странах и США. По мнению главы профильного ведомства, таких результатов удалось добиться за счет полной прослеживаемости производства и высокого уровня безопасности на предприятиях. В качестве защитных мер власти провели вакцинацию домашней птицы в тех зонах, которые прилегают к водоемам, а также сформировали систему электронной ветеринарной сертификации. Она обеспечивает прослеживаемость оборота. Сергей Данкверт уточнил, что субъектам РФ были присвоены статусы ао 140 заразным заболеваниям животного происхождения. Экспертами была проведена компартментализация свиноводческих хозяйств, в ходе которой каждому предприятию присвоен уровень биологической защиты от угроз от I до IV уровня. От этого показателя зависит, куда именно компания может отправить свою продукцию.

Необходимо сейчас в первую очередь поддерживать отечественных производителей, упрощать все процедуры, которые так или иначе могут мешать им производить качественную, надежную и, главное, безопасную продукцию. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Сергей Данкверт рассказал о цифровизации и автоматизации Россельхознадзора.

Фото и видео: Правительство России