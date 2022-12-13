Сергей Данкверт рассказал о цифровизации и автоматизации Россельхознадзора

Глава ведомства рассказал о работе систем "Веста", "Сирано" и "Аргус".

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал российскому председателю правительства Михаилу Мишустину на рабочей встрече о цифровизации и автоматизации профильного ведомства. Чиновник отметил, что в настоящее время в ветеринарной информационной системе зарегистрировано свыше 1,2 миллиона пользователей. За 2прошлый год специалисты выдали 4,4 млрд электронных сертификатов. В онлайн-режиме отслеживается ввоз, вывоз и транзит продукции. По мнению аналитика, этими мерами власти обеспечивают безопасные поставки грузов.

Дополнительно Россельхознадзором сформирована система для ветеринарных лабораторий "Веста". Она функционирует по всей стране. На этой площадке указаны результаты исследований 870 региональных лабораторий. При помощи "Весты" эксперты контролируют и собирают историю работы организаций, данные о проведенных анализах, их результатах, протоколы. Сергей Данкверт уточнил, что за последние пять лет в стране на 40% улучшилось качество молочной и мясной продукции, а также в два-три раза улучшены показатели безопасности животноводческой продукции.Россельхознадзор работает с системой раннего оповещения "Сирано". Если специалистами выявляется небезопасная продукция, то движение товара возможно определить всего за несколько минут, после чего применяются меры оперативного реагирования. Глава профильного ведомства отметил, что для контроля за импортом продукции в России существует система аттестации предприятий, используется информационная программа "Аргус", которая упрощает работу на государственной границе.

В случае экспорта стало проще заполнять документы, соответствовать всем требованиям и получать сертификаты – это очень важное достижение. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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Фото и видео: Правительство России