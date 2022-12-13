Правительство расширило период выплат для возмещения части расходов на производство и реализацию зерновых культур

На эти цели выделят из бюджета 10 млрд рублей.

Правительство России расширило период выплат для возмещения части расходов на производство и реализацию зерновых культур. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил отметил важность успешного развития зернового производства для укрепления продовольственной безопасности страны и расширения экспортных поставок. На эти цели выделят из бюджета 10 млрд рублей. Мишустин отметил, что это решение даст возможность регионам выделить агробизнесу межбюджетные трансферты, которые позволят компенсировать расходы прошлого года.

Ранее Мишустин заявил, что на программу промышленной ипотеки дополнительно выделено более 1 млрд рублей.

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