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Мишустин: на программу промышленной ипотеки дополнительно выделено более 1 млрд рублей

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Он также напомнил, что программа промышленной ипотеки стартовала в 2022 году.

На программу промышленной ипотеки дополнительно выделено 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, это позволит предприятиям получить льготные заемные средства на приобретение производственных площадей в целом в размере более 45 млрд рублей. Мишустин подчеркнул, что во время поездок властей о таком финансовом инструменте часто спрашивали руководители промышленных компаний.

Он также напомнил, что программа промышленной ипотеки стартовала в 2022 году и вызвала большой интерес со стороны бизнеса.

Ранее мы сообщали, что правительство упростит участие в программе переселения соотечественников.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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nanaya centrithis
Сегодня 11:56

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