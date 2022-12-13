Мишустин: на программу промышленной ипотеки дополнительно выделено более 1 млрд рублей

Он также напомнил, что программа промышленной ипотеки стартовала в 2022 году.

На программу промышленной ипотеки дополнительно выделено 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, это позволит предприятиям получить льготные заемные средства на приобретение производственных площадей в целом в размере более 45 млрд рублей. Мишустин подчеркнул, что во время поездок властей о таком финансовом инструменте часто спрашивали руководители промышленных компаний.

Он также напомнил, что программа промышленной ипотеки стартовала в 2022 году и вызвала большой интерес со стороны бизнеса.

Ранее мы сообщали, что правительство упростит участие в программе переселения соотечественников.

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