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Правительство упростит участие в программе переселения соотечественников

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Теперь они смогут подавать заявление за рубежом.

Правительство России упростит участие в программе переселения соотечественников. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, президентом России Владимиром Путиным была поставлена задача облегчить добровольное переселение в страну соотечественников из недружественных стран. Теперь они смогут подавать заявление за рубежом. Им также не нужно будет переводить и нотариально заверять документы, где записи продублированы на русском языке.

Таким образом поможем скорее переехать тысячам наших соотечественников и их семьям, чтобы жить и работать в России.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что правительство выделит более 2,5 млрд руб. на бесплатное переобучение граждан.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, переселение, правительство россии, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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Сегодня 11:40

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