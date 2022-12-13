Правительство упростит участие в программе переселения соотечественников

Правительство России упростит участие в программе переселения соотечественников. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
По его словам, президентом России Владимиром Путиным была поставлена задача облегчить добровольное переселение в страну соотечественников из недружественных стран. Теперь они смогут подавать заявление за рубежом. Им также не нужно будет переводить и нотариально заверять документы, где записи продублированы на русском языке.
Таким образом поможем скорее переехать тысячам наших соотечественников и их семьям, чтобы жить и работать в России.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Ранее мы сообщали, что правительство выделит более 2,5 млрд руб. на бесплатное переобучение граждан.
Видео: Правительство России
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