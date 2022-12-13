Правительство РФ выделит более 2,5 млрд руб. на бесплатное переобучение граждан

Глава кабмина РФ рассказал о вопросе предоставления внутреннему рынку страны профессиональных кадров.

Российское правительство направит на бесплатное переобучение граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости" свыше 2,5 млрд рублей. Соответствующее заявление в рамках выступления на оперативном заседании кабинета министров сделал председатель Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что данная мера поддержки россиян поможет властям переобучить более 46 тысяч человек. В частности, речь идет о таких специальностях как воспитатели дошкольных учреждений, ремонтные и строительные работы, легкая промышленность.

Рассмотрим вопросы государственной поддержки в сфере профессионального образования, повышения квалификации и переобучения. (...) Направим на решение таких задач свыше 2,5 млрд рублей, средства пойдут на предоставление грантов организациям, которые готовят необходимые для рынка труда кадры. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр РФ заметил, что распределять денежные средства будет Институт развития профессионального образования, который с 2023 года станет федеральным оператором в этой сфере. Эти задачи лягут на структуру с Академией народного хозяйства и государственной службы, а также Томским государственным университетом.

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Фото и видео: Правительство России