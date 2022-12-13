Кабмин доработает планы по развитию транспортных коридоров

Михаил Мишустин рассказал о важности перераспределить торговые потоки.

Российское правительство актуализирует планы по развитию международных транспортно-логистических коридоров, в частности - "Юевер - Юг", Азовско-Черноморское и Восточное направление. Соответствующей информацией в рамках выступления на оперативном заседании кабинета министров сделал председатель Михаил Мишустин. Чиновник обратил внимание коллег на тот момент, что данные планы по "дорожным картам" носят комплексный характер.

По итогам нашего обсуждения проведем доработку планов по развитию транспортных коридоров и актуализируем итоговый перечень мероприятий до конца первого полугодия. Важно, чтобы все они были обеспечены финансированием в полном объеме. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В качестве примера готовящихся мероприятий премьер-министр страны назвал расширение Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, так и развитие автомобильных дорог, водных путей и увеличение пропускной способности морских портов. Он призвал обеспечить модернизацию пунктов пропуска через государственную границу РФ. Выполнение этих задач поможет властям переориентировать товаропотоки и расширить торгово-экономические связи с дружественными странами. Прежде всего речь идет о Юго-Восточной и Южной Азии, Закавказье, Персидском заливе, Африке и Прикасписком регионе.

Мишустин: электроника с отечественными процессорами получит преимущество при госзакупках.

Фото и видео: Правительство России