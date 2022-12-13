Мишустин: электроника с отечественными процессорами получит преимущество при госзакупках

Глава кабмина РФ рассказал о поддержке технологического суверенитета.

Российский председатель правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что электроника с отечественными процессорами получит преимущество при проведении государственных и муниципальных закупок. Такой информацией чиновник поделился с коллегами в рамках проведения оперативного заседания с членами кабинета министров. Эксперт напомнил о том, что глава государства Владимир Путин дал поручение по обеспечению стране технологического суверенитета.

Если на конкурс поступит такая заявка, у нее будет приоритет. Что касается иностранной техники, то эта закупка станет рассматриваться, только если не будет конкурентов из России. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр РФ уточнил, что подобный правительственный подход позволит поддержать российских производителей и сформировать внутри государства дополнительный гарантированный спрос на их продукцию. Такое решение позитивно скажется на развитии проектов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Мишустин: важно улучшать отечественную сельхозтехнику с учетом мнения самих аграриев.

Фото и видео: Правительство России