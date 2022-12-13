Мишустин: важно улучшать отечественную сельхозтехнику с учетом мнения самих аграриев

Глава кабмина РФ провел встречу с главой "Росагролизинга" Павлом Косовым.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что стране важно улучшать отечественную сельскохозяйственную технику с учетом мнения самих аграриев. Об этом чиновник рассказал генеральному директору "Росагролизинга" Павлу Косову в рамках рабочей встречи. Кабмин призывает обеспечить фермеров необходимым оборудованием перед началом весенних полевых работ. Особенно важно обратить внимание на предприятие малого и среднего бизнеса, так как у МСП нет возможности долго ждать ответа на заявки.

Беспристрастное изучение мнений аграриев - обратная связь, о которой всегда президент говорит, очень важна. По всем вариантам отечественной техники нам нужно, без сомнения, стремиться к тому, чтобы улучшать все ее параметры, и смотреть внимательно за обратной связью. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: важно удовлетворить возросший в РФ в условиях санкций спрос на сельхозтехнику.

Фото и видео: Правительство России