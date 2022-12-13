Мишустин: важно удовлетворить возросший в РФ в условиях санкций спрос на сельхозтехнику

Премьер встретился с Павлом Косовым из "Росагролизинга".

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подчеркнул востребованность отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса в условиях западного санкционного давления. Об этом руководитель кабинета министров рассказал в ходе рабочей встречи с с генеральным директором "Росагролизинга" Павлом Косовым. Чиновник добавил, что глава государства ставил перед властями задачу по существенному росту производительности не только сельскохозяйственной техники и оборудования для пищевой промышленности, но дополнительно и морских судов, которые важны для транспортировки и логистических развязок.

Спрос на машины и оборудование, без сомнения, есть. Он увеличивается. Санкционное давление, сложности логистических поставок, санкции, которые были наложены на те или иные виды и сельхозтехники, и любой другой техники, подстегнули спрос внутри страны. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр страны оценил работу "Росагролизинга". Компания более двух десятилетий активно работает в агропромышленном комплексе и вносит большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности, а также повышает уровень технологической оснащенности сельскохозяйственных производителей. Предприятие дает малым и средним предприятиям возможность приобретать нужные им специальные машины и оборудование по ставке до 6%.

Мишустин назвал создание Союзного государства оправданным.

Фото и видео: Правительство России