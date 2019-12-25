В Выборге на Ленинградском шоссе, 32 завершено благоустройство двора

Построена детская площадка, уложено резиновое покрытие, установлены фонари.

В Выборге по адресу Ленинградской шоссе, 32 завершено благоустройство двора. В 2018 году жители подали заявку на участие в программе Формирование комфортной городской среды".

Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, дворовые проезды были в плохом состоянии, парковки не было вовсе – автомобили парковались на газоне.

Сейчас во дворе заасфальтированы междворовые проезды, подходы к подъездам, сделаны парковки для автомобилей, установлены светодиодные фонари. Также установили детское игровое оборудование, на детской площадке постелили резиновое покрытие.

Напомним, в 2020 году в Выборге по программе "Формирование комфортной городской среды" благоустраивают дворы на улице Гагарина, 9 и 37; на улице Рубежной, 36, Ленинградском шоссе, 51 и 32, улице Южный Вал, 4/2, улице Школьной, 10.

Ранее мы написали о том, что педагогу из Выборга присвоено звание "Почетный учитель Ленинградской области".

Фото: администрация МО "Выборгский район"