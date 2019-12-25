Педагогу из Выборга присвоено звание «Почетный учитель Ленинградской области»

Награду получила преподаватель русского языка и литературы Нина Ефименко.

5 октября в Международный день учителя состоялся прием главы МО "Выборгский район" Дмитрия Никулина, посвященный чествованию лучших педагогов и воспитателей Выборгского района 2020 года.

Педагог школы №14 города Выборга Нина Ефименко удостоена звания "Почетный учитель Ленинградской области".

Нина Ефименко на протяжении 46 лет преподает русский язык и литературу. Ее ученики получают максимальные баллы на ЕГЭ, а также ежегодно побеждают олимпиадах по русскому языку, литературе, журналистике.

Преподаватель использует в своей работе новые педагогические технологии, использует различные образовательные платформы и методы обучения. Так, преподаватель создает уроки ф формате лонгридов, используя платформу Tilda.

Отметим, что в этом году три педагога Ленинградской области получили звание "Почетный учитель Ленинградской области".

Ранее мы сообщили о том, что администрация Выборгского района планирует провести велодорожки по всей исторической части города.

Фото: Piter.TV