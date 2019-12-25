В Выборге моют и чистят дорожные знаки

Согласно контракту дорожные знаки и светофоры в городе моют и очищают от несанкционированных надписей и объявлений.

В рамках реализации муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог" в Выборге приводят в порядок технические средства организации дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Согласно контракту дорожные знаки и светофоры в городе моют и очищают от несанкционированных надписей и объявлений. Подрядной организацией выступает ООО "Приоритет-Мониторинг".

В порядок привели дорожные знаки и светофоры на улицах Крепостной и Пионерской, набережной 30-го гвардейского корпуса, проспекте Победы, Южном и Северном Валах. Работы продолжаются.

В Выборге продолжается демонтаж незаконно установленных гаражей. Затягивать с самостоятельным демонтажем не советуют, потому что уже через месяц гараж будет вскрыт и демонтирован подрядчиками. При необходимости можно позвонить в КУМИГ и согласовать перенос даты демонтажа.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО