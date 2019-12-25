В Выборге машина перевернулась из-за неудачного поворота

Местные жители долго разгадывали причину необычной аварии.

Утром четверга, 14 мая, в Выборге произошло нестандартное ДТП. Машина перевернулась прямо на дороге по ходу движения у дома 25 на Ленинградском шоссе. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Подписчики выдвинули сразу несколько причин аварии, но далеко не все оказались близки к истине. По информации очевидцев, горе-водитель попытался проехать на красный сигнал светофора, затем перестроился в правый ряд и не включил поворотник перед маневром. В результате автомобиль врезался в бордюр и дерево.

Владелец машины остался жив, за ним приехали сотрудники скорой помощи.

Ранее мы рассказали о том, что в Первомайском две фуры протаранили легковой автомобиль.

Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting