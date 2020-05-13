В Первомайском две фуры протаранили легковой автомобиль

О состоянии водителей не сообщается.

В среду, 13 мая, на территории поселка Первомайское в районе трассы "Скандинавия" произошло жесткое ДТП. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, две фуры, следовавшие по одной полосе, столкнулись с легковой машиной. В результате происшествия автомобиль серьезно поврежден, о состоянии водителя информации не поступало.

На месте аварии работают сотрудники скорой помощи и полиции, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что в ДТП на Софийской улице погиб водитель "Газели".

Видео: Piter.TV