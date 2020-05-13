В ДТП на Софийской улице погиб водитель "Газели"

Он врезался в транспортное средство, которое стояло на правой полосе.

Днем 13 мая в Колпинском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительным данным, инцидент произошел около 12:10 на Софийской улице на перегоне от Южной ТЭЦ в сторону Колпино. "Газель" врезалась в фрейдлайнер с прицепом, которые остановился в правом ряду. В результате ДТП водитель "Газели" 1959-го года рождения погиб. Водитель грузовика не пострадал.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее была названа причина смерти пациентов при пожаре в больнице Святого Георгия.

Видео: Piter.TV

Фото: пресс-служба УГИБДД по СПб и ЛО