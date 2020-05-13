В ДТП на Софийской улице погиб водитель "Газели"

Днем 13 мая в Колпинском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.
По предварительным данным, инцидент произошел около 12:10 на Софийской улице на перегоне от Южной ТЭЦ в сторону Колпино. "Газель" врезалась в фрейдлайнер с прицепом, которые остановился в правом ряду. В результате ДТП водитель "Газели" 1959-го года рождения погиб. Водитель грузовика не пострадал.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее была названа причина смерти пациентов при пожаре в больнице Святого Георгия.
Видео: Piter.TV
Фото: пресс-служба УГИБДД по СПб и ЛО
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