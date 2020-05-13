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В ДТП на Софийской улице погиб водитель "Газели"

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Он врезался в транспортное средство, которое стояло на правой полосе.

Днем 13 мая в Колпинском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительным данным, инцидент произошел около 12:10 на Софийской улице на перегоне от Южной ТЭЦ в сторону Колпино. "Газель" врезалась в фрейдлайнер с прицепом, которые остановился в правом ряду. В результате ДТП водитель "Газели" 1959-го года рождения погиб. Водитель грузовика не пострадал.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее была названа причина смерти пациентов при пожаре в больнице Святого Георгия. 

Видео: Piter.TV 

Фото: пресс-служба УГИБДД по СПб и ЛО

Теги: газель, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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