В Выборге маленький мальчик спас жизнь потерявшей сознание маме

Ребенок позвонил в скорую помощь и рассказал, где живет.

В Выборге маленький мальчик сам позвонил в скорую помощь, когда увидел свою мать без сознания. Об этом рассказала фельдшер скорой помощи Виктория Шутова на своей странице в Instagram.

По ее словам, женщине стало плохо дома, и она упала без чувств. Однако ее маленький сын не растерялся и позвонил в скорую.

Совсем маленький голосок плачет и говорит: "Мама не отвечает, совсем не отвечает". "Где ты живешь? Говори адрес", — сразу спрашивает диспетчер. "Серый дом, третий этаж", — отвечает ребенок.

Благодаря наводящим вопросам диспетчеру удалось выяснить точный адрес и направить по нему бригаду медиков. Прибывшие врачи установили, что у мамы ребенка развилось острое заболевание, от которого она потеряла сознание. Маленький сын спас ей жизнь, сейчас с женщиной все хорошо.

Все зависело от случая […] Пожалуйста, обязательно научите своих детей вызывать экстренные службы и очень четко говорить адрес. Отметила фельдшер Виктория Шутова

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Фото: Piter.TV