В Выборгe лжeминёр обeщал взорвать торговый цeнтр

Из здания эвакуировали 200 человек.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 20 июня в полицию поступила информация о том, что на электронную почту УФСБ России по Санкт-Петербургу поступило сообщение с информацией о готовящемся взрыве ТЦ "Атриум" в г. Выборг.

Отправитель назвал "Алексеем" предполагаемого террориста, а также прикрепил его номер телефона. Кроме того, аноним настоятельно попросил проверить торговый центр на наличие взрывчатки.

Сотрудники полиции осмотрели ТЦ "Атриум": эвакуировали 200 человек из здания, тщательно проверили все помещения и прилегающую территорию, но взрывные устройства нигде не были обнаружены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге лжеминер обещал взорвать здания судов.

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