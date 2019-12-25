В Петербурге лжеминёр обещал взорвать здания судов

Он разослал сообщения о заминировании на электронную почту учреждений.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 19 июня на адреса электронных почт нескольких петербургских судов пришли сообщения с информацией о заминировании. В письме также говорилось и о готовящихся взрывах в медучреждениях города.

За несколько часов было осмотрено более 40 зданий поликлиник и судов. Взрывные устройства нигде не были найдены. Известно, что к осмотру учреждений были привлечены 164 сотрудника полиции и 36 единиц техники.

Также был эвакуирован 241 человек. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает преступника.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге женщина обещала взорвать поликлинику.

Фото: Piter.tv