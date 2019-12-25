В Петербурге женщина обещала взорвать поликлинику

Она была в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 13 июня в полицию позвонила женщина и заявила, что взорвет поликлинику на ул. Варшавской. Оперативники установили, что в д. 100 по Варшавской находится многопрофильный медицинский центр. Абонентский номер звонившей был зарегистрирован на петербурженку 1971 года рождения. Сотрудники полиции выяснили её адрес проживания, однако двери никто не открыл.

При осмотре медучреждения взрывные устройства не были обнаружены. Спустя день, 14 июня, у д. 18 по ул. Червонного Казачества была задержана лжеминёр. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге ищут мужчину, который пришел в "пивнушку" с гранатой.

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