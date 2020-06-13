В Петербурге ищут мужчину, который пришел в "пивнушку" с гранатой

Первоначальной целью посетителя были не деньги, а покупка пива.

Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге 13 июня объявили в розыск молодого человека, ограбившего магазин "Пивточка" в Красногвардейском районе города. Как стало известно Piter.tv, два дня назад в магазин на проспекте Ударников пришел мужчина с предметом, крайне напоминающим гранату. Момент попал на камеры наблюдения.

Сначала он попросил у продавщицы литр "любого светлого пива", однако потом вытащил из кармана опасный предмет и стал требовать деньги из кассы, дав "три секунды" на исполнение. Добычей стали 3000 рублей.

Ранее мы сообщали о том, что установлена личность мужчины, которого нашли мёртвым в Фонтанке. Он пропал без вести ещё в октябре прошлого года.

Видео: Piter.tv