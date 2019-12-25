Установлена личность мужчины, которого нашли мёртвым в Фонтанке

Он пропал без вести ещё в октябре прошлого года.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 12 июня сотрудники полиции установили личность мужчины, которого накануне нашли мёртвым в Фонтанке.

Еще в октябре 2019 года петербуржец 1994 года рождения ушёл из д. 60 по Большому проспекту В.О. и не вернулся. В полицию с заявлением обратилась его мать. Несколько месяцев поиски были безуспешны. Лишь в пятницу, 12 июня, тело пропавшего без вести было обнаружено в водоёме напротив д. 166 по набережной реки Фонтанки. Розыскное дело прекращено.

Ранее мы сообщили, что в Фонтанке обнаружили труп неизвестного мужчины.

Фото: Piter.tv