В Выборге из-за эпидемии меняется расписание автобусов 

Два маршрута будут заменены, еще два поменяют график движения.

Со среды, 1 апреля, в работу общественного транспорта в Выборге вносятся изменения в связи с угрозой распространения коронавируснрй инфекции. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Так, изменен график движения автобусов №2 и №8. Для них уже составлено новое расписание:

Кроме того, маршруты №7 и №9 заменены на дублирующий маршрут №17:

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионный фонд Выборгского района закрывается из-за коронавируса.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, Pixabay