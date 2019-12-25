В Выборге из-за эпидемии меняется расписание автобусов 

Со среды, 1 апреля, в работу общественного транспорта в Выборге вносятся изменения в связи с угрозой распространения коронавируснрй инфекции. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
Так, изменен график движения автобусов №2 и №8. Для них уже составлено новое расписание:
Кроме того, маршруты №7 и №9 заменены на дублирующий маршрут №17:
Ранее мы рассказывали о том, что пенсионный фонд Выборгского района закрывается из-за коронавируса.
Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, Pixabay
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