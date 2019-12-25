Как и в случае с МФЦ, прием будет осуществляться только по предварительной записи.

Пенсионный фонд Выборгского района закрывается из-за коронавируса

Как и в случае с МФЦ, прием будет осуществляться только по предварительной записи.

Отделения ПФРФ Выборгского района будут принимать жителей только по предварительной записи. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Записаться можно несколькими способами: через раздел электронных услуг и сервисов пенсионного фонда, а также в "Личном кабинете" (раздел "Обращения граждан") в случае, если вопрос связан с компетенцией ПФРФ.

Оперативную информацию предоставят сотрудники Отделений и Управлений Пенсионного фонда. Для жителей Петербурга и Ленобласти работает "горячая линия": 8 (812) 292-85-92. Жители Выборгского района могут обратиться в местное управление правление ПФРФ по телефонам 8 (81378) 3-43-32, 8 (81378) 2-63-77.

Пенсионный фонд продолжит оказывать услуги через сервис "Личный кабинет" на официальном сайте или на портале Госуслуг.

Ранее мы сообщали о том, что МФЦ Ленобласти прекращают работу с 6 апреля.

Фото: http://www.pfrf.ru