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Пенсионный фонд Выборгского района закрывается из-за коронавируса
Сегодня, 12:27
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lizapoluda

Пенсионный фонд Выборгского района закрывается из-за коронавируса

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Как и в случае с МФЦ, прием будет осуществляться только по предварительной записи.

Пенсионный фонд Выборгского района закрывается из-за коронавируса

Как и в случае с МФЦ, прием будет осуществляться только по предварительной записи.

Отделения ПФРФ Выборгского района будут принимать жителей только по предварительной записи. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Записаться можно несколькими способами: через раздел электронных услуг и сервисов пенсионного фонда, а также в "Личном кабинете" (раздел "Обращения граждан") в случае, если вопрос связан с компетенцией ПФРФ.

Оперативную информацию предоставят сотрудники Отделений и Управлений Пенсионного фонда. Для жителей Петербурга и Ленобласти работает "горячая линия": 8 (812) 292-85-92. Жители Выборгского района могут обратиться в местное управление правление ПФРФ по телефонам 8 (81378) 3-43-328 (81378) 2-63-77.

Пенсионный фонд продолжит оказывать услуги через сервис "Личный кабинет" на официальном сайте  или на портале Госуслуг

Ранее мы сообщали о том, что МФЦ Ленобласти прекращают работу с 6 апреля.

Фото: http://www.pfrf.ru

Теги: выборг, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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