МФЦ Ленобласти прекращают работу с 6 апреля

Выдача документов будет осуществляться только по предварительной записи.

Со следующего понедельника, 6 апреля, все МФЦ Ленинградской области будут закрыты в связи с риском распространения коронавирусной инфекции. Мера, в том числе, коснется Выборга и граничащих с ним поселений. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Выдача готовых документов будет доступна только до 5 апреля по предварительной записи. Жители Выборгского района могут оставить заявку на получение, обратившись по телефону МФЦ "Выборгский": +7 (812) 456-33-01 до 15:00. Заявки, которые отправлены после 15:00, будут рассмотрены не позднее следующего дня. С 21:00 до 9:00 звонки не принимаются.

Полный список районных МФЦ Ленобласти приведен на официальном сайте.

Ранее мы рассказали о том, что ГИБДД и дружинники Выборгского района готовы встать на стражу границ поселений.

Фото: https://gu.spb.ru/mfc/