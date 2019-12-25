ГИБДД и дружинники Выборгского района готовы встать на стражу границ поселений

Пока посты для сотрудников не организованы.

Сотрудники МВД и ГИБДД в случае необходимости будут дежурить на въездах и выездах населенных пунктов, которые закрыты из-за угрозы COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Решение было объявлено губернатором региона:

Такие меры позволят обеспечить изоляцию населенных пунктов и воспрепятствовать дальнейшему распространению коронавирусной инфекции. – отметил Александр Дрозденко

Отметим, что в Выборгском районе посты въезда и выезда пока не находятся под присмотром силовиков. Тем не менее, представители местных управлений МВД и ГИБДД выразили свою готовность к работе после вступления в силу соответствующего распоряжения. За инициативу по борьбе с коронавирусом выступили и выборгские добровольцы-дружинники, которые традиционно помогают правоохранительным органам в экстренных случаях.

Ранее мы рассказывали о том, что поселки Перово и Гончарово закрывают границы.

Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти