В Выборге ищут дом собаке Лайме, хозяева которой погибли на пожаре

Инициативные жители Выборгского района начали искать дом собаке Лайме, хозяева которой сгорели заживо в бытовке. Об этом рассказал источник Piter.TV.
Инцидент произошёл 5 ноября в бытовке, расположенная на Крепостной улице. В результате все помещение выгорело насквозь. Прибывшая спасательная бригада обнаружила трупы 3 человек. С того момента собака, которая, по-видимому, принадлежала погибшим, не покидала место происшествия.
Местные жители полюбили Лайме и отзываются о ней исключительно положительно:
Толстушка наша, сидит одна, скучает. Никуда не уходит. К сожалению, мы не знаем, как она относится к чужим людям, но нас она видела редко, при этом всегда была спокойна.
Всегда лежала смирно у помойки и не на кого не гавкала, пока ребята ковырялись в мусоре. Часто видела ее бегущей, в зубах кусок мяса. Видимо где-то её активно подкармливали,
- поделилась Елена, жительница дома по улице Васильева.
Если вам стало жалко животное и вы хотели бы накормить или приютить Лайму, то найти её можно у сгоревшей бытовки, на углу Крепостной улицы и бульвара Кутузова.
Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборгском районе трое неизвестных сгорели заживо в бытовке.
Фото: Piter.TV
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