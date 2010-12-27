В Выборге ищут дом собаке Лайме, хозяева которой погибли на пожаре

Собака оказалась преданной своим хозяевам и не собирается покидать место пожара.

Инициативные жители Выборгского района начали искать дом собаке Лайме, хозяева которой сгорели заживо в бытовке. Об этом рассказал источник Piter.TV.

Инцидент произошёл 5 ноября в бытовке, расположенная на Крепостной улице. В результате все помещение выгорело насквозь. Прибывшая спасательная бригада обнаружила трупы 3 человек. С того момента собака, которая, по-видимому, принадлежала погибшим, не покидала место происшествия.

Местные жители полюбили Лайме и отзываются о ней исключительно положительно:

Толстушка наша, сидит одна, скучает. Никуда не уходит. К сожалению, мы не знаем, как она относится к чужим людям, но нас она видела редко, при этом всегда была спокойна.

Всегда лежала смирно у помойки и не на кого не гавкала, пока ребята ковырялись в мусоре. Часто видела ее бегущей, в зубах кусок мяса. Видимо где-то её активно подкармливали,

- поделилась Елена, жительница дома по улице Васильева.

Если вам стало жалко животное и вы хотели бы накормить или приютить Лайму, то найти её можно у сгоревшей бытовки, на углу Крепостной улицы и бульвара Кутузова.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборгском районе трое неизвестных сгорели заживо в бытовке.

Фото: Piter.TV