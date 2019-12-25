В Выборге инвалид ранил гостя ножом во время пьяной ссоры

Вечером 21 марта в Выборге госпитализировали 64-летнего пенсионера с ножевым ранением. Мужчину привезли в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Как стало известно стражам порядка, мужчина был ранен во время пьяной ссоры в квартире на улице Северная. На пенсионера с ножом напал инвалид второй группы.
Подозреваемого доставили в полицию и поместили в изолятор. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что в коммуналке на Ефимова муж зарезал жену, свалив вину на нее.
Фото: pixabay.com
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