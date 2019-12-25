В Выборге власти готовятся усилить контроль за вывозом мусора

Администрация Выборга готовится к борьбе с нелегальными свалками.

Главы администраций городских и сельских поселений Выборгского района собрались на совещании, посвященном летнему сезону и связанной с ним проблеме вывоза твердых коммунальных отходов. Традиционно, каждое лето в районе увеличивается численность сезонного населения, а вместе с этим возрастает количество незаконных свалок. Еще более остро встает вопрос утилизации мусора. На совещании выступила начальница отдела охраны окружающей среды районной администрации Елена Баронкина.

По сообщению пресс-службы администрации Выборгского района, обсуждались вопросы деятельности регионального оператора по обращению с ТКО, увеличение периодичности вывоза мусора с контейнерных площадок, технические аспекты фиксации ненадлежащего вывоза мусора и комплекс мер экстренного реагирования.

Главам администраций напомнили о порядке действий в случае выявления новых нелегальных свалок и призвали к коммуникации со всеми профильными ведомствами, в том числе с Комитетом государственного экологического надзора.

Между тем, в Выборге продолжаются работы по очистке бухты Радуга после загрязнения.

Фото: pixabay и пресс-служба администрации Выборгского района