В Выборге готовятся к строительству путепровода в промзоне Лазаревки

Публичные слушания пройдут 30 ноября.

В Выборге полным ходом идет подготовка к строительству путепровода в промзоне поселка Лазаревка. Как рассказали в пресс-службе администрации МО "Выборгский район" ЛО, автомобильный виадук позволит транспорту заезжать в Промышленный микрорайон Выборга без долгих простоев на ж/д переезде.

Специалистам предстоит рассмотреть проект планировки территории, проект межевания территории для размещения путепровода через железную дорогу "Санкт-Петербург – Бусловская". Публичные слушания состоятся в 11.00 30 ноября на Крепостной улице в Выборге, в малом зале совета депутатов МО "Город Выборг".

Ранее мы писали, что в Светогорске продолжается строительство велодорожки.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО