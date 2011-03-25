В Выборге готовятся к празднованию Нового года

Как сообщила начальник отдела культуры Галина Цветкова, все мероприятия будут проведены с учетом эпидемиологической ситуации.

Глава районной администрации Валерий Савинов провел совещание с представителями структурных подразделений по организации празднования Нового года в Выборге. Как сообщила начальник отдела культуры Галина Цветкова, все мероприятия будут проведены с учетом эпидемиологической ситуации.

С 20 декабря по 30 декабря в библиотеке А. Аалто запланированы 10 концертных программ "Рождественские музыкальные истории". Начало в 16:00.

С 25 декабря по 30 декабря в парковой зоне перед библиотекой А. Аалто для детей будут проходить новогодние представления "Снова сказка в гости ждет" по произведению Г.Х. Андерсена "Снежная королева". Начало в 12:00 и 15:00. Ежедневно в 17:00 артисты центра "Эльфы" приглашают на музыкальные программы для всей семьи "С Новым годом! С Рождеством!".

В новогоднюю ночь для жителей и гостей Выборга на Красной площади выступят творческие коллективы из Петербурга. Начало концерта в 1:30. В 17:00 уже 1 января 2022 года запланирована музыкальная программа для всей семьи "Здравствуй, Новый год!".

На Красной площади 2 января и 3 января будет организована детская новогодняя интерактивно-развлекательная программа, которая начнется в 12:00, в 17:00 здесь состоится концерт.

Председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка Нина Сивицкая рассказала, что в праздничные дни на Красной и Рыночной площадях будут работать палатки с горячими напитками и выпечкой.

Также Нина Сивицкая рассказала об инициативе предпринимателей организовать благотворительную елку для детей из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации.

Глава администрации Валерий Савинов напомнил, что Новый год – это семейный праздник. Поэтому, в связи с эпидемиологической ситуацией, он рекомендовал встретить этот праздник дома.

Также в Выборге начался конкурс на лучшее новогоднее украшение.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО