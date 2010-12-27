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В Выборге двое неизвестных попытались ограбить магазин
Сегодня, 13:06
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KaterinaKono13

В Выборге двое неизвестных попытались ограбить магазин

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Чтобы пробраться в помещение и похитить выручку из кассы, а также продукты, ворам пришлось разбить окно здания. Злоумышленников задержали сотрудники полиции.

В минувшую субботу, 6 июля, в Выборге двое неизвестных попытались ограбить продуктовый магазин. В совершении задуманного злоумышленникам помешали сотрудники Росгвардии, прибывшие на место спустя три минуты после сигнализации. 

Инцидент произошел поздно вечером, когда магазин уже был закрыт. Чтобы пробраться в помещение и похитить выручку из кассы, а также продукты, ворам пришлось разбить окно здания. 

Злоумышленников задержали сотрудники полиции, преступникам оказалось 55 и 38 лет. В настоящее время по данному факту проходит расследование. 

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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