В Выборге двое неизвестных попытались ограбить магазин

Чтобы пробраться в помещение и похитить выручку из кассы, а также продукты, ворам пришлось разбить окно здания. Злоумышленников задержали сотрудники полиции.

В минувшую субботу, 6 июля, в Выборге двое неизвестных попытались ограбить продуктовый магазин. В совершении задуманного злоумышленникам помешали сотрудники Росгвардии, прибывшие на место спустя три минуты после сигнализации.

Инцидент произошел поздно вечером, когда магазин уже был закрыт. Чтобы пробраться в помещение и похитить выручку из кассы, а также продукты, ворам пришлось разбить окно здания.

Злоумышленников задержали сотрудники полиции, преступникам оказалось 55 и 38 лет. В настоящее время по данному факту проходит расследование.

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