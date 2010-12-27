Выборжане привезли домой награды из Швеции

Ребята одержали победы на Балтийских играх в Швеции.

В понедельник, 8 июля, в Ленинградскую область вернулись юные атлеты, выигравшие на Балтийских играх в Швеции 14 золотых, 6 серебряных и 17 бронзовых медалей.

Самым победным для областных спортсменов стало дзюдо. Здесь у нас 14 медалей, 8 из которых золотые. Высшие награды ленинградцы также завоевали в легкой атлетике, стрельбе из лука, настольном теннисе и спортивном ориентировании. В плавании — два серебра и две бронзы. Пресс-служба Ленобласти

Из 11 видов спорта, ленинградцы отметились в шести. В составе сборной Ленинградской области выступило 45 атлетов из Выборгского, Волховского, Тосненского, Гатчинского, Лужского, Бокситогорского, Всеволожского, Приозерского районов и из города Сосновый Бор.