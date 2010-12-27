В Выборге движение по Северной улице в районе Красной площади ограничено

В Выборгском районе ограничено движение по улице Северной в районе Красной площади. Это связано с проведением работ по обрезке деревьев.
Очевидцы сообщили, что улица Северная в сторону Ленинградского шоссе частично перекрыта. Чтобы не повредить машины и быстрее проделать работу, было принято решение временно перекрыть этот участок дороги.
"Объезд организован по улице Ушакова,"
- поделились местные автолюбители.
Работы на Красной площади начались еще в пятницу. Однако дорожники перекрыли дорогу только сегодня.
Ранее Piter.TV сообщил, что выборгская епархия опубликовала вторую часть комикса про духовную безопасность.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )