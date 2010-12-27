В Выборге движение по Северной улице в районе Красной площади ограничено

Дорожники трудятся на площади с минувшей пятницы, но при этом движении перекрыли только сейчас.

В Выборгском районе ограничено движение по улице Северной в районе Красной площади. Это связано с проведением работ по обрезке деревьев.

Очевидцы сообщили, что улица Северная в сторону Ленинградского шоссе частично перекрыта. Чтобы не повредить машины и быстрее проделать работу, было принято решение временно перекрыть этот участок дороги.

"Объезд организован по улице Ушакова," - поделились местные автолюбители.

Работы на Красной площади начались еще в пятницу. Однако дорожники перекрыли дорогу только сегодня.

Ранее Piter.TV сообщил, что выборгская епархия опубликовала вторую часть комикса про духовную безопасность.

Фото: Piter.TV