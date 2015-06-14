Выборгская епархия опубликовала вторую часть комикса про духовную безопасность

Одухотворенную молодежь в новом комиксе олицетворяет персонаж, очень похожий на Билли Айлиш.

В понедельник, 18 ноября, в салоне "Галерея Михайлов" в Петербурге выборгская епархия презентует вторую часть комикса "Техника духовной безопасности". Об этом сообщили в пресс-службе епархии.

Комикс будет состоять из исторический и современной части. В первой будут рассказывать о процессе крещения Руси, а во второй молодые персонажи узнают все подробности о Крещении. Среди героев нового пособия будут присутствовать американская певица Били Айлиш и собирательный образ современного рэпера.

Как указали в пресс-релизе, пособие по "Технике духовной безопасности" известно во всем мире. Продажи ведутся в Петербурге, Москве, России, Германии, Польше и Америке.

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Фото: eparchiya-viborg.ru