В Выборге демонтируют старые гаражи

Более 10 гаражей владельцы ликвидировали самостоятельно.

Администрация Выборгского района выявляет владельцев металлических гаражей. Большая часть нестационарных объектов недвижимости находится в неудовлетворительном состоянии.

Сотрудники администрации разместили в различных микрорайонах города уведомления с просьбой предоставить документы, подтверждающие право владения объектом недвижимости.

Граждане предоставили справки, которые выданы в период с 1970-го по 2007-ый годы и подтверждают только временное размещение объектов.

По словам специалистов КУМИГ администрации Выборгского района, эти документы не подтверждают право собственности, так как металлические гаражи не являются объектами недвижимости.

Более 10 гаражей владельцы ликвидировали самостоятельно. Специалисты КУМИГ продолжат работу по выявлению и демонтажу нестационарных объектов недвижимости.

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Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО