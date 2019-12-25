В Выборге благоустроили двор на Ленинградском шоссе, 51

Заявки на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» жители подавали в 2018 году.

В Выборге завершилось благоустройство двора на Ленинградском шоссе, 51. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

На территории дома установили детскую площадку, заасфальтировали пешеходные участки к подъездам, междворовые проезды, установлены уличные фонари, лавочки и урны.

Отметим, что в 2020 году в Выборге идет благоустройство 7 дворовых территорий в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Работы на улице Гагарина, 9 уже завершены. В данный момент продолжается благоустройство домов на улице Гагарина, 37, Рубежной, 36 и Ленинградском шоссе, 32.

Ранее мы сообщили о том, что выборгские предприниматели представили свою продукцию на выставке "Агрорусь".

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО