Выборгские предприниматели представили свою продукцию на выставке «Агрорусь»

Производители сельхозпродукции Выборгского района принимают активное участие в фестивале.

На площадке "Экспофорума" проходит международная агропромышленная выставка-ярмарка "Агрорусь". Крупнейшее сельскохозяйственное мероприятие в стране открылось 4 сентября, здесь Ленинградскую область представляют более 300 предприятий. Выборгский район также представил свою сельхозпродукцию.

В числе участников - "Птицефабрика Роскар", предприятие "Лосево", "Приморская пекарня", СПК "Поляны", семейное хозяйство КФХ "Хутор Барышева" и другие. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

По словам руководителя АПК Выборгского района Надежды Литвиненко, в прошлом году выборгские производители получили 2 золотые медали и вошли в состав лучших в регионе.

Отметим, что агропромышленный комплекс Ленинградской области показывает рост в 3,5%, с начала года произведено продукции на 74,5 млрд рублей.

Ранее мы написали о том, что на очередном совещании главы администраций обсудили меры пожарной безопасности.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО